صحيفة نيرويجية: أكبر شركات نفطية تستكمل شراء حصة هيس في ليبيا بدعم من مؤسسة النفط

ذكرت صحيفة upstreanoline النروجية اليوم التلاثاء أن شركة “كونوكوفيلبس” الأمريكية للنفط وتوتال إنرجيز استكمالا استحواذهما المشترك على حصة هيس في امتيازات الواحة .

وقالت الصحيفة أن هذه الصفقة زادت حصة توتال إنرجيز في الامتيازات من 16.33٪ إلى 20.41٪ ، بينما سترتفع حصة كونوكو فليبس الأمريكية أيضًا إلى 20.41٪ بعد الاستحواذ على نصف حصتها من هيس .

وأوضحت شركة توتال إنيرجيز أن عملية الاستحواذ تعكس التزامها بدعم خطة المؤسسة الوطنية للنفط ﻹستعادة وزيادة إنتاج النفط إلى جانب الإمداد بمحطات الطاقة لتوفير إمدادات كهرباء إضافية في البلاد .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية