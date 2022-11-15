خاص.. بعد استخراج سجل باسم المختار..قرب انعقاد الجمعية العمومية للتجاري لاختيار مجلس جديد

كشف مصدر موثوق بمصرف التجاري الوطني حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية صدور مستخرج سجل تجارى من مكتب السجل التجارى البيضاء لمجلس إدارة المصرف التجاري الوطنى برئاسة الأستاذ “عبدالوهاب المختار” تحت رقم قيد 6936 بتاريخ 13 نوفمبر 2022 وذلك إمتثالاً للأحكام القضائية الصادرة من محاكم البيضاء وطرابلس .

وأكد المصدر بالقول: برغم هذا التطور الهام فإن مجلس إدارة المصرف يهدف في الأساس إلى تهيئة الظروف القانونية لدعوة الجمعية العمومية العادية للمصرف للإنعقاد خلال مدة قريبة لإختيار مجلس إدارة جديد وهيئة مراقبة للمصرف ، والأيام القادمة ستثبت ذلك بعد التنسيق مع مصرف ليببا المركزي .

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