خاص.. رغم الجدال القانوني القائم حيالها.. توتال إنرجيز تصدر بياناً لاستكمال عملية الاستحواذ على حصة هس بالواحة

تحصلت صدى الاقتصادية على نسخة حصرية من بيان شركة TotalEnergies والذي أعلنت خلاله استكمال عملية الاستحواذ المشتركة مع شركة ConocoPhillips على حصة 8.16٪ التي يملكها Hess في امتيازات الواحة في ليبيا.

وبحسب البيان: نتيجة لهذه الصفقة ، زادت حصة TotalEnergies في هذه الامتيازات من 16.33٪ إلى 20.41٪. يعكس هذا الاستحواذ التزام شركة Total Energies بدعم المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في جهودها لاستعادة وزيادة إنتاج البلاد من النفط ، جنبًا إلى جنب مع تقليل حرق الغاز لزيادة الإمداد بمحطات الطاقة لتوفير مزيد من الكهرباء.

كما تدرس TotalEnergies والمؤسسة الوطنية للنفط تطوير مشاريع الطاقة الشمسية المخصصة لتزويد مواقع إنتاج الواحة بالكهرباء ، في موازاة ذلك ، ومن أجل زيادة إمدادات الكهرباء المتجددة في البلاد.

ووفق البيان فانتهت TotalEnergies مع شريكها Gecol من تحديد الموقع والشروط التجارية لإطلاق مشروع محطة للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات في جنوب مصراتة، “ومع ما يقرب من 70 عامًا من التواجد في البلاد ، تلتزم TotalEnergies بشدة بالعمل جنبًا إلى جنب مع المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا لتطوير حقول الواحة ، وتقديم خبرتها في الحد من حرق الغاز ودعم البلاد في انتقال الطاقة لديها من خلال تطوير مشاريع الطاقة الشمسية”

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