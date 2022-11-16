“العكاري” يرد بخصوص حكم المحاكم ضده .. وهذه التفاصيل

قال رئيس مجلس إدارة المصرف التجاري الوطني ببنغازي “مصباح العكاري” المعين من قبل الجمعية العمومية برئاسة نائب محافظ المركزي “علي الحبري” أن ما يتردد بخصوص حكم المحاكم لصالح مجلس الإدارة برئاسة “عبد الوهاب المختار” لا يعدو حكماً وقابل للطعن فيه وإلغاءه من أول جلسة .

كما أشار إلى أن تقارير ديوان المحاسبة وتقارير هيئة الرقابة الإدارية نشرت كل ما يتعلق بعمل ذلك المجلس وإحالة عملهم إلى مكتب النائب العام ومخالفًا للنظام الأساسي للمصرف التجاري ومخالفًا لقرار الجمعية العمومية المنعقدة في 24-6-2021 في مقر الادارة العامة البيضاء وفق ما أورده عبر صفحته.

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