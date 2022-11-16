تراجع الدولار وصعود لليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاربعاء 16 نوفمبر 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 16 نوفمبر 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8907 دينار، مسجلاً انخفاضا طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.0761 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8102 دينار، والدولار الكندي 3.685 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2628 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.3012 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3315 دينار، والدينار التونسي 1.5254 دينار، والدرهم المغربي 0.4576 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: