وفد من الضمان الاجتماعي المرج يزور نظراءه في فرع الجبل الأخضر

البيضاء 16 نوفمبر2022(وال) ـ استقبل فرع صندوق الضمان الاجتماعي الجبل الأخضر، أمس ، وفداً من فرع صندوق الضمان الاجتماعي المرج ،وذلك للالتقاء بنظرائهم ،ومن أجل توحيد الجهود المُشتركة، ولتوطيد التواصل البناء بين الفرعين .

وعقد إثر مراسم الاستقبال لقاء موسع، ألقيت خلاله العديد من الكلمات التي أكدت على القواسم الضمانية والاجتماعية المشتركة ،وأوصت بالحث على تجويد الخدمات للإيفاء بالالتزامات لمشمولي الخدمة .

وتمخض اللقاء إلى إبرام شراكة تعاونية بين الفرعين ،وتأتي هذه الشراكة في إطار التعاون الرامي إلى توطيد أواصر التواصل البناء والتعاون المثمر، وعلى هامش اللقاء منح فرع صندوق الضمان الاجتماعي بالجبل الأخضر مدير فرعى صندوق الضمان الاجتماعي المرج والبطنان ” محمد محمود الحواز ” “درع الوفاء ” تقدير لمجهوداته السامية في الخدمات الاجتماعية .

ومن جانبه بين مدير فرع الجبل الأخضر، فؤاد ادريس الجالي فى تصريح خاص لوكالة الانباء الليبية : إن التنسيق الثنائي بين الفرعين سيكون في تنظيم أنشطتهما المشتركة وتقديم الخبرة والمساعدات التقنية والفنية ودعم المبادرات المجتمعية والتجارب بينهما ونُوّه بأهمية تبادل الخبرات والممارسات الجيدة لتجسيد مبدأ المسؤولية المشتركة. (وال ـ البيضاء) أش

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