جناح شركة هواوي يستقبل زواره خلال افتتاح معرض ليبيا الدولي للاتصالات والتقنية

استقبل جناح شركة هواوي خلال افتتاح معرض ليبيا الدولي للاتصالات والتقنية بنسخته العاشرة202‪2 رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة”، والوفد المرافق له رفقة وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية القابضة للاتصالات محمد بن عياد، والمدير العام لشركة المدار الجديد للاتصالات عماد الجعفري، ورئيس مجلس شركة ليبيانا للاتصالات البوراوي يوسف البوراوي، رئيس مجلس إدارة شركة ليبيا للاتصالات والتقنية عبدالباسط السنوسي والمدير العام لشركة ليبيا للاتصالات والتقنية LTT جعفر فرج، رئيس مجلس إدارة شركة الجيل الجديد للتقنية أعمار البوزيدي ومدير عام شركة الجيل الجديد بشير موسى، مدير عام شركة هاتف ليبيا مسعود الأوجلي.

حيث كان في استقبال الزوار مدير عام شركة هواوي “جاك لي” ومدير قسم مبيعات الحلول بالشركة شوبينق ومدير قسم مجموعة المشاريع “شوفوتشو” (جو) ومدير حلول البيعات عبدالعزيز أبوسنينة.

كما قدم “عبدالعزيز” الزوار شرحاً وافياً عن منتجات شركة هواوي باعتبارها من كبرى شركات الاتصالات والتقنية، والتكنولوجيا حول قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات،

وأوضح “أبوسنينة” دور الشركة في مشاركة تطوير وتنمية التقنيات الحديثه في السوق الليبي، ودورها في المساهمة الاجتماعية في مايتعلق بالجانب الأكاديمي للرفع من كفاءة طلبة التعليم العالي، كما أشار إلى مساهمة شركة هواوي في الارتقاء بالتقنيات والخدمات بقطاع الاتصالات في دولة ليبيا.

وفي الختام أبدى “الدبيبة” إهتمامه بالحلول والخدمات التي تقدمها شركة هواوي، مشدداً من خلال توصياته التي قدمها على زيادة الدعم والمشاركة في رقي قطاع الاتصال وتقنية المعلومات، مؤكداً بشكل أساسي على الرفع من الكوادر المحلية من الجانب الأكاديمي.

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