الاقتصاد تناقش مع الاتحاد العربي للمعارض زيادة حجم التبادل التجاري

عقد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج أمس الثلاثاء، بالعاصمة طرابلس اجتماعاً مع الأمين العام للاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية محمود الجراح، لمناقشة سُبل التعاون في تنظيم المؤتمرات والمعارض على المستوى الإقليمي والدولي، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري والعمل على دعم قطاعات التجارة والصناعة.

وأكد الحويج على أهمية دور الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية في تعزيز التعاون التجاري ودعم الاقتصاد العربي، مشيراً إلى ضرورة دعم اقتصاد المعرفة الذي يسهم في رسم السياسة الاقتصادية على المستوى المحلي والدولي.