كشف مصدر خاص لموقع عين ليبيا أسباب موافقة محافظ مصرف مصرف ليبيا المركزي بعد دخوله في مفاوضات مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على تسيير مرتبات شهر أكتوبر وفق الجدول الموحد الذي أقرته الحكومة.

وأوضح المصدر، أن موافقة الكبير جاءت بعد دخوله في مفاوضات سريه مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبه بتسيير المبلغ وفقاً لجدول الموحد لجهات دون أخره وذلك لوجود عجز مالي للتغطية.

يذكر أن موقع أفريكونا نشر في 9 نوفمبر الجاري تصريح خاص بأن محافظ مصرف ليبيا المركزي رفض تسيير مبلغ شهر أكتوبر بالجدول الموحد لوجود عجز مالي وفق المصدر.

The post مرتبات أكتوبر لجهات دون أخرى وفق الجدول الموحد appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا