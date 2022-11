عقد وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك” اجتماعا أمس الثلاثاء مع مدير عام ومسؤولي مصلحة الجمارك للوقوف على المشاكل والصعوبات والتحديات والعراقيل التي تواجه سير عمل المصلحة وسبل حلها ودعم موظفيها والإرتقاء بمستوى أدائها وتطوير إمكانياتها وقدراتها.

وأكد الوزير خلال الاجتماع الذي حضره مدراء الإدارات والمناطق بالمصلحة ورؤساء المنافذ البرية والبحرية علي مستوي البلاد، على أهمية دور حرس الجمارك في دعم الاقتصاد الوطني ومكافحة التهريب بمختلف أنواعه وعلي رأسها مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأضاف “خالد المبروك” أن وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية تسعى لتطوير عمل مصلحة الجمارك على كافة المستويات وبمختلف الأصعدة لوضع الحلول والأليات واتخاذ الإجراءات لحلحلة كافة الاشكاليات التي تواجه سير عمل المصلحة.

The post “خالد المبروك” يتابع المشاكل والصعوبات والتحديات والعراقيل التي تواجه سير عمل مصلحة الجمارك appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا