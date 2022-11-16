تغير مفاجئ في اتجاه العملات الرقمية

بدأت أسعار العملات الرقمية في التزايد مع دعم من الفيدرالي الأمريكي، بما فيها عملة البتكوين الرقمية المشفرة التي نالت اهتمام الجميع في السنوات الماضية.

وارتفع سعر البتكوين بنسبة 0.33% ليصبح السعر الخاص بها 16,816,9 دولار، وتم الإغلاق في ختام التداولات بالأمس على سعر 15,926,3 دولار.

وبناء على ذلك قفزت القيمة السوقية لعملة البتكوين إلى مستوى 323 مليار دولار.

وارتفع سعر عملة الأثيريوم بنسبة 0.66% ليصل إلى سعر 1,264,44 دولار، وعلى نفس الخط ارتفع أيضاً سعر عملة بينانس كوين بنسبة 0,45% ليصل إلى سعر 278.74 دولار.