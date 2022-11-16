“حماد” يوجه مراسلة إلى النائب العام بشأن الإبلاغ عن عدم إتمام مصرف الجمهورية إجراءات فتح الاعتماد المستندي للعلاج بالخارج

وجه وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية أسامة حماد مراسلة إلى النائب العام بشأن تلقيه كتاب المدير المساعد لمستشفى طب وجراحة الأطفال بنغازي رقم (م ط148) المؤرخ في 2022/11/7 م، بشأن الإبلاغ عن عدم إتمام مصرف الجمهورية إجراءات فتح الاعتماد المستندي اللازم لتحويل المبلغ المخصص من وزارة التخطيط والمالية للعلاج بالخارج بمركز الحسين بالأردن، مما أثر سلبًا على حياة الأطفال المتلقين للعلاج.

وفي هذا الخصوص أفاد “حماد” بأن هذه الوزارة قامت بتاريخ 2022/9/13 م، بتحويل مبلغ قدره خمسة ملاين دينار لمستشفى طب وجراحة الأطفال، بحسابه المصرفي بمصرف الجمهورية الفويهات، خصمًا على مخصصاته بالباب الثاني بالميزانية العامة المعتمدة للسنة المالية الجارية (2022) للعلاج بالخارج، وذلك ليتسنى للمستشفى فتح اعتماد مستندي لصالح مركز الحسين بالمملكة الأردنية بهدف تغطية مصروفات الحالات الحرجة للأطفال المحتاجين للعلاج بشكل عاجل، غير أن مصرف الجمهورية الفويهات لم يقم بإتمام إجراءات فتح الإعتماد المستندي، مما كان سبباً وراء عدم تلقى المرضى للعلاج اللازم لإنقاذ حياتهم، فكانت النتيجة وفاة عدد (5) أطفال حسب إحصائية شهر سبتمبر المنصرم .

وأضاف خلال مراسلته بأنه وجب عليه الإخطار بالأمر إخلاء للمسؤولية، والحث للتحرك باتخاذ الإجراءات وفقًا للاختصاص المخولين به قانونًا لمعالجة هذا الموضوع مع المصرف المذكور .

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