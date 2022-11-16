وحدة المشروعات الصغرى والمتوسطة تنظم ورشة عمل حول التمويل الرقمي وإدارة المخاطر

نظمت وحدة المشروعات الصغرى والمتوسطة أمس الثلاثاء عبر تقنية ZOOM بمشاركة مؤسسة التمويل الدولية (I F C) المسؤول التمويلي للبنك الدولي ومصرف ليبيا المركزي البيضاء ومسؤولي الائتمان والتمويل بالمصارف التجارية ورشة عمل مشتركة حول التمويل الرقمي وإدارة المخاطر.

وبحضور لفيف من المشاركين من هيئة سوق المال الليبي، والبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة ،وبعض من قيادات التمويل والائتمان بالمصارف التجارية وإدارات ووحدات مصرف ليبيا المركزي مثل إدارة الصيرفة والتمويل الإسلامي،ووحدة بازل للرقابة المصرفية، ووحدة الاستقرار المالي.

حيث يأتي ذلك في إطار التعاون والشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية (I F C) ومصرف ليبيا المركزي لتطوير العمل المصرفي في مجال الشركات الناشئة والمشروعات الصغرى والمتوسطة والقطاع الخاص والأسواق الصاعدة .

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