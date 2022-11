استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، الأربعاء، بديوان مجلس الوزراء، وفداً وزارياً من الحكومة التونسية ضم وزراء الصناعة والطاقة والنقل والتجارة ومدير الشركة التونسية لصناعات التكرير.

وبحث اللقاء علاقات التعاون الثنائي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين في كافة المجالات بحضور وزراء النفط والغاز والاقتصاد والتجارة، والمواصلات، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

The post وفداً وزارياً تونسياً رفيع المستوى يزور ليبيا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا