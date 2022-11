“المنقوش” تبحث مع الوفد الوزاري التونسي علاقات التعاون الثنائي بين ليبيا وتونس

استقبلت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية “نجلاء المنقوش” اليوم الأربعاء، بديوان مجلس الوزارء، وفداً وزارياً تونسياً، والذي ضم وزراء الصناعة والطاقة والنقل والتجارة ومدير الشركة التونسية لصناعات التكرير، وذلك بحضور وزراء النفط والغاز والاقتصاد والتجارة، والمواصلات ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

وبحثت “المنقوش” مع الوفد التونسي علاقات التعاون الثنائي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تجمع في كافة المجالات بما يخدم مصالح البلدين.

