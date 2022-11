“الحويج” يوقع اتفافية إنشاء منطقة اقتصادية حرة مشتركة بين ليبيا وتونس بمعبر رأس جدير

وقع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” اليوم الأربعاء، مع وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية “فضيلة بن حمزة”،اتفاقية تشمل إنشاء منطقة اقتصادية حرة مشتركة بمعبر رأس جدير.

حيث تشمل هذه الاتفاقية، رفع القيود على مواطني دولتي ليبيا وتونس، إلى جانب التعاون والتبادل التجاري، وتسهيل إجراءات دخول السلع ذات المنشأ الأجنبي إلى ليبيا عبر الموانئ التونسية.

