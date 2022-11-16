وزارة الموصلات بحكومة الوحدة الوطنية توقع على إتفاقية مع وزارة النقل التونسية

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية عن توقيع الإتفاق الثنائي بين وزارة الموصلات بحكومة الوحدة الوطنية ووزارة النقل التونسية، وجاء في الاتفاقية الموقعة تدشين الخط البحري لنقل الركاب والبضائع بين الموانئ الليبية والتونسية ، وتشكيل فريق فني بين الوزارتين لإعداد التهيئة المطلوبة لافتتاح هذا الخط نهاية هذا العام 2022 وفتح البوابات الجديدة التي تم تجهيزها في معبر رأس جدير والتي ستفتح نهاية الشهر الجاري، وذلك للتخفيف من الازدحام بإلإضافة لوجود ممرات خاصة لسيارات الإسعاف.

كما تم الإتفاق على التنسيق بشكل أكبر لمعالجة أي مختنقات بالخصوص بالطيران المدني وحركة الملاحة الجوية بين البلدين وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والفني في مجال الأرصاد الجوية والمناخ ومواجهة التغير المناخي الذي يواجه العالم.

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