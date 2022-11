وقع وزير المواصلات والنقل بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الشهوبي” اليوم الاربعاء، اتفاقية مع وزير النقل التونسي “ربيع المجيدي” والتي تشمل التعاون في مجالات النقل، ومراجعة إجراءات حكومتي ليبيا وتونس،في ملف النقل الجوي عبر التنسيق بين مصلحة طيران البلدين.

كما وقع الجانبان مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والفني في مجال الأرصاد الجوية والمناخ.

