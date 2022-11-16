حكومة الوحدة الوطنية توقع مذكرة تفاهم اقتصادية مع دولة تونس

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية عن توقيعها مذكرة التفاهم الاقتصادية بين ليبيا وتونس والتي تضمنت تشكيل فريق عمل مشترك لدراسة إنشاء منطقة اقتصادية حدودية مشتركة بين البلدين بمنطقة رأس اجدير ، وحرية انسياب السلع بين البلدين ورفع جميع القيود ،وتسهيل إجراءات رجال الأعمال الليبيين من الناحية الإدارية والمالية ، وتشكيل فريق عمل مشترك للأمن الغذائي والدوائي بين البلدين

كما تضمنت الاتفاقية الموقعة دعوة رجال الأعمال الليبيين والتونسيين للمشاركة والاستثمار في مشاريع البنية التحتية في البلدين ،والتأكيد على تطبيق الاعتراف المتبادل على شهادتي المطابقة والجودة ، وتسهيل انسياب البضائع ذات المنشأ الأجنبي الموردة لليبيا عبر الموانئ التونسية ، وإبرام اتفاقية توأمة بين مجلسي المنافسة الليبي ونظيره التونسي

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