ليبيا المركزي يُرسل شحنة بقيمة 60 مليون دينار إلى مصارف مدينة سبها

طرابلس 16 نوفمبر 2022 (وال)- أرسل مصرف ليبيا المركزي شحنة مالية بقيمة 60 مليون دينار إلى المصارف التجارية بمدينة سبها، ضمن خطة المصرف لتوفير السيولة لكافة المصارف بكل المدن والمناطق.

وأعلن فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي عن وصول شحنة مالية بلغت 60 مليون دينار اليوم لمطار مدينة سبها، قادمة من طرابلس لقسم إصدار مصرف ليبيا المركزي سبها.

ويعمل الفريق على نقل شحنات أخرى لباقي مناطق ليبيا في إطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية في كافة مناطق ليبيا. (وال)

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