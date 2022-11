«الحويج» يوقع محضر اتفاق مع نظيرته التونسية

التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، اليوم الأربعاء، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، مع وزير التجارة وتنمية الصادرات بجمهورية تونس فضيلة الرابحي، بحضور وكيل وزارة الخارجية لشؤون المنظمات والتعاون الدولي ومدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي بالوزارة.



وناقش اللقاء سُبل تطوير العلاقات التجارية بين البلدين وتقديم التسهيلات اللازمة للشركات ورجال الأعمال، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة على أهمية دعم القطاع الخاص بالبلدين وتعزيز دوره في تنشيط الحركة التجارية وتسهيل الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة برجال الأعمال الليبيين ودعم المستثمرين للمساهمة في تنفيذ المشاريع الاستثمارية وتطوير البنية التحتية في كلا البلدين.

وتم توقيع محضر اتفاق بين الجانبين يتضمن تشكيل فريق عمل مشترك يتولى وضع دراسة لإنشاء منطقة اقتصادية حدودية مشتركة في رأس إجدير، وكذلك تسهيل معاملات رجال الأعمال الليبيين والمتمثلة في الإجراءات الإدارية والمالية، وحرية انسياب السلع بين البلدين مع رفع جميع قرارات الحظر الخاصة بذلك، إضافة إلى تشكيل فريق عمل مشترك لوضع رؤية للأمن الغذائي والدوائي في البلدين، والعمل على دعوة رجال الأعمال الليبيين والتونسيين للمشاركة والاستثمار في مشاريع البنية التحتية المقامة في البلدين، والتأكيد على تطبيق اتفاقية الاعتراف المتبادل بشهادتي المطابقة والجودة، وتسهيل إجراءات دخول السلع والبضائع ذات المنشأ الأجنبي الموردة إلى دولة ليبيا عبر المنافذ التونسية، وإبرام اتفاق توأمة بين مجلس المنافسة الليبي ونظيره التونسي.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، استقبل وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، الوفد الوزاري لجمهورية تونس برئاسة وزير الصناعة والمناجم والطاقة نائلة القنجي، بحضور وكيل وزارة الخارجية لشؤون المنظمات والتعاون الدولي والقائم بأعمال دولة ليبيا لدى جمهورية تونس.

وبحث اللقاء تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والطاقة والمواصلات وتسهيل حركة المواطنين عبر المنافذ وانسياب السلع والخدمات بين البلدين ودعم القطاع الخاص بهدف تنشيط الحركة التجارية وتنفيذ مشاريع مشتركة في كلا البلدين.

وضمّ الوفد الوزاري للحكومة التونسية وزير التجارة وتنمية الصادرات، ووزير النقل، رئيس الشركة التونسية لصناعات التكرير.

