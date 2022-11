اجتمع رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي”، والنائبان بالمجلس “موسى الكوني” و “عبدالله اللافي” اليوم الأربعاء، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” ومحافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”، ورئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”.

حيث نوقش في الاجتماع معدلات الإفصاح والشفافية وترشيد الإنفاق الحكومي.

