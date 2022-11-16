وزارتي الاقتصاد الليبية والتونسية يبرمان اتفاقًا من شأنه تسهيل التجارة بين البلدين

ناقش وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، مع وزير التجارة وتنمية الصادرات بالحكومة التونسية فضيلة الرابحي؛ سُبل تطوير العلاقات التجارية بين البلدين، وتقديم التسهيلات اللّازمة للشركات ورجال الأعمال.

جاء ذلك خلال لقاء الأربعاء جمع؛ الحويج والرابحي بديوان رئاية الوزراء في طرابلس، بحضور وكيل وزارة الخارجية لشؤون المنظمات والتعاون الدولي، ومدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي بالوزارة.

إذ أكد الحويج، على أهمية دعم القطاع الخاص بالبلدين ليبيا وتونس، وتعزيز دوره في تنشيط الحركة التجارية، وتسهيل الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالرجال الأعمال الليبيين، ودعم المستثمرين للمساهمة في تنفيذ المشاريع الاستثمارية وتطوير البنية التحتية في كلا البلدين.

ووقع الإطراف في اتفاقًا، يتضمن تشكيل فريق عمل مشترك يتولى وضع دراسة لإنشاء منطقة اقتصادية حدودية مشتركة “رأس جدير” وكذلك تسهيل معاملات رجال الأعمال الليبيين، والمتمثلة في الإجراءات الإدارية والمالية، وحرية انسياب السلع بين البلدين، مع رفع جميع قرارات الحظر الخاصة بذلك.

وشمل الاتفاق أيضًا مسألة تشكيل فريق عمل مشترك يختص بوضع رؤية للأمن الغذائي والدوائي في البلدين، والعمل على دعوة رجال الأعمال الليبيين والتونسيين، للمشاركة والاستثمار في مشاريع البنية التحتية المقامة في البلدين.

وأكد الاتفاق على تطبيق اتفاقية الاعتراف المتبادل بشهادتي المطابقة والجودة، وتسهيل إجراءات دخول السلع والبضائع ذات المنشأ الأجنبي الموردة إلى دولة ليبيا عبر المنافذ التونسية، وإبرام اتفاق توأمة بين مجلس المنافسة الليبي ونظيره التونسي.

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