الحويج يبحث مع الأمين العام للاتحاد العربي للمعارض التعاون في تنظيم المؤتمرات والمعارض

طرابلس 16 نوفمبر 2022 (وال)- بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، مع الأمين العام للاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية محمود الجراح في طرابلس الثلاثاء، التعاون في تنظيم المؤتمرات والمعارض على المستوى الإقليمي والدولي، بهدف تبادل الخبرات وزيادة حجم التبادل التجاري والعمل على دعم قطاعات التجارة والصناعة.

وأكد الحويج خلال الاجتماع الذي حضره الطاهر الزوبيك رئيس المكتب الإقليمي للاتحاد في ليبيا، على أهمية دور الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، في تعزيز التعاون التجاري ودعم الاقتصاد العربي، مشيرًا إلى ضرورة دعم اقتصاد المعرفة الذي يسهم في رسم السياسة الاقتصادية على المستوى المحلي والدولي.

ودعا إلى مزيد من التعاون بتنظيم فعاليات مشتركة تستهدف قطاعات التجارة والصناعة والزراعة، وطرح الفرص الاستثمارية الواعدة داخل ليبيا، بحسب ما ذكرت وزارة الاقتصاد على صفحتها الرسمية. (وال)

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