شركة البريقة لتسويق النفط تستعرض مع النقابة العامة للنفط أبرز الصعوبات وآليات حلها

طرابلس 16 نوفمبر 2022 (وال)- عقد رئيس وأعضاء شركة البريقة لتسويق النفط، اجتماعًا بحضور مديري العام وئيس النقابة العامة للنفط والغـاز ونائبه، وعضو النقابة عن شركة الخليج العربي للنفط، بمقر الشركة في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي – في بيان اليوم الأربعاء – إن الاجتماع جاء لمناقشة العمل الجماعي المنظم والصعوبات التي تُواجه المسـتخدمين في قطاع النفط عامة وشركة البريقة بشكل خاص، وآلية تذليلها وحلها لضمان سير العمل والنهوض بالقطاع.

وأشاد رئيس نقابة النفط خلال الاجتماع بالـدور الذي تلعبـه الشـركـة وحرصها على تقديم أفضل الخدمات للمواطن.

كما تم الإشادة بأن الشركة كانت من أولى الشـركات الخدمية التي قامت بتفعيل قرار رقم (642) لسـنة 2013 والمتعلق بزيادة المرتبات بنسبة 67 %، وكذلك إنتهاجها إقرار الحوافز التي خصـت بها شريحة المستودعات في وقت سابق.

في المقابل، أثنى رئيس لجنة الإدارة على الدور البارز الذي تقوم به نقابة النفط، من أجل توحيد الصـف وإظهار القطاع بالشكل الراقي والمنظم، كما هو الحال وتسخير كافة إمكانيات شركة البريقة بجميع المواقع لصـالح النقابة العامة ودعمها، بما يحقق الصالح العام انطلاقًا من القاعدة العمالية. (وال)

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