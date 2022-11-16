السفير الفرنسي لأول مرة في بنغازي لبحث سبل التعاون الاقتصادي

أجرى السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج زيارته الأولى لمدينة بنغازي لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والشراكة مع المجتمع المدني وتعليم اللغة الفرنسية، إضافة لمساهمة فرنسا في إعادة الإعمار في مدينة بنغازي.

والتقى مهراج خلال الزيارة، رئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر عمران بوجواري، بحضور عضو المجلس التسييري راضية المذبل، ووكيل الديوان ناصر الأوجلي، حيث بحث المجتمعون انعكاسات الوضع السياسي القائم حاليا على الشأن المحلي للبلدية والخدمات التي تقدمها للمواطنين، إذ أبدى السفير الفرنسي من جانبه سعادته لزيارة مدينة بنغازي للمرة الأولى، شاكرا للبلدية حسن الاستقبال، منوها بأن الزيارة لن تكون الأخيرة.

وأعرب السفير الفرنسي عبر حسابه على تويتر عن سعادته بزيارة مركز بنغازي الطبي ولقائه مع مديرة المركز فتحية العريبي، واصفا إياه بأنه كان لقاء مثمرا حول تفعيل التعاون الفرنسي مع المركز الطبي.