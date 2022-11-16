دخول الوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء الخمس على الشبكة الكهربائية

طرابلس 16 نوفمبر 2022 (وال)- أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الأربعاء، دخول الوحدة الغازية الأولى (الاستعجالي) بمحطة كهرباء الخمس على الشبكة الكهربائية بعد انتهاء أعمال الصيانة.

وأوضحت الشركة – عبر صفحتها على فيسبوك – أن هذه الخطوة جاءت بفضل جهود مهندسي وفنيي المحطة التي تكللت بالنجاح، وأسفرت عن دخول الوحدة على الشبكة العامة بقدرة إنتاجية 250 ميغاوات بعد الانتهاء من الكشف وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها.

وأشارت الشركة إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص ومتابعة إدارة الشركة، لأعمال الصيانة والعمرات الجسيمة للعديد من وحدات التوليد بمختلف محطات الإنتاج، لتعمل بكامل قدرتها الإنتاجية لدعم الشبكة الكهربائية العامة. (وال)

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