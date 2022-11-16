توقيع اتفاقية اقتصادية مع تونس تتضمن إنشاء منطقة حرة بمعبر رأس اجدير

وقع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، اتفاقية مع وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية فضيلة بن حمزة، تشمل إنشاء منطقة اقتصادية حرة مشتركة بمعبر رأس اجدير.

وتتضمن الاتفاقية أيضًا، رفع القيود على مواطني البلدين، إلى جانب التعاون والتبادل التجاري، وتسهيل إجراءات دخول السلع ذات المنشأ الأجنبي إلى ليبيا عبر الموانئ التونسية.

وأوضح الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة في بيان أن الاتفاقية تشمل تشكيل فريق عمل مشترك لدراسة إنشاء منطقة اقتصادية حدودية مشتركة بين البلدين بمنطقة رأس اجدير، وفضلا عن حرية انسياب السلع بين البلدين ورفع جميع القيود، وتسهيل إجراءات رجال الأعمال الليبيين من الناحية الإدارية والمالية.

وتتضمن أيضًا تشكيل فريق عمل مشترك للأمن الغذائي والدوائي بين البلدين، ودعوة رجال الأعمال الليبيين والتونسيين للمشاركة والاستثمار في مشاريع البنية التحتية في البلدين، والتأكيد على تطبيق الاعتراف المتبادل على شهادتي المطابقة والجودة، إضافة إلى تسهيل انسياب البضائع ذات المنشأ الأجنبي الموردة لليبيا عبر الموانئ التونسية، وإبرام اتفاقية توأمة بين مجلسي المنافسة الليبي ونظيره التونسي.