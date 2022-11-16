وكالة روسية: إتفاقيات خلف الكواليس تتعلق بتصدير النفط الليبي

ذكرت وكالة تاس الروسية نقلاً عن النائب الأول للممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أمس التلاثاء أن الولايات المتحدة لا تهتم بمن سيضخ النفط في ليبيا لأن هدفها الرئيسي هو تهميش روسيا في سوق الطاقة .

وقال الدبلوماسي في اجتماع لمجلس الأمن الدولي من الواضح أن الإدارة الأمريكية تواصل النظر إلى العملية السياسية في ليبيا من زاوية مصالحها الاقتصادية .

وبالتالي ، فإن الجهود الرئيسية لواشنطن لا تركز على تسوية عميقة للأزمة الليبية ولكن للحفاظ على الوضع بحيث لا يؤدي تدهور الوضع إلى تدمير إمدادات الطاقة من ليبيا للسوق الأوروبية وهذا بحسب زملائنا الأمريكيين هو المهمة الرئيسية للحكومة الليبية .

وأضاف بوليانسكي نحن لا نستبعد وجود اتفاقيات معينة من وراء الكواليس مع دول ثالثة فيما يتعلق بتصدير النفط الليبي بشكل أساسي ، لا تهتم واشنطن بمن سيستخرجه بالضبط وعلى أي أسس قانونية ولكن الشئ الرئيسي هو تهميش روسيا في سوق الطاقة العالمية .

وأكد أن الولايات المتحدة تتبع مسارًا مشابهًا فيما يتعلق بالدول الأخرى المنتجة للنفط في شمال إفريقيا والشرق الأوسط .

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