القابضة للاتصالات تعتمد نموذج العمل لتنفيذ مشروع الألياف البصرية إلى المنازل

طرابلس 16 نوفمبر 2022 (وال)- عقدت الشركة القابضة للاتصالات، اجتماعًا مُوسعًا ناقشت فيه مراجعة طريقة شراء وبيع خدمات الإنترنت دوليًا ومحليًا سواء للشركات التابعة للقابضة، أو شركات القطاع الخاص وقطاع الأعمال.

كما ناقش المجتمعون خلال الاجتماع كيفية العمل على ضمان جودة تقديم خدمات الإنترنت لتصل إلى المشتركين أفرادًا أو شركات بسعر مميز وجودة عالية الأمر الذي سيُصب في مصلحة التحول الرقمي في ليبيا ودفع عجلته نحو الأمام.

وذكرت الشركة عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أن الاجتماع يأتي تنفيذًا لرؤية الشركة القابضة (4SC2025)، وخطة التحول الرقمي لتقديم أفضل الخدمات، والذي عقد بمقر الشركة القابضة للاتصالات الرئيسي.

وأضافت أن الاجتماع ترأسه رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، وأعضاء مجلس الإدارة بالشركة القابضة للاتصالات، مع رؤساء مجالس الإدارة، ومديري العام، ومديري الإدارات التجارية بشركة ليبيا للاتصالات والتقنية، وشركة هاتف ليبيا، وشركة الاتصالات الدولية، وشركة الجيل الجديد.

وتم مناقشة واعتماد نموذج العمل لتنفيذ مشروع الألياف البصرية إلى المنازل وتوزيع الاختصاصات بين الشركات، لتحقيق التكامل بينها لتقديم أفضل الخدمات داخل ليبيا، كما استُعرِضٓت كيفية إشراك شركات القطاع الخاص وفتح المجال أمامها وفق ما يحقق رؤية الشركة القابضة. (وال)

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