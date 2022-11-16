الاتفاق مع تونس على تدشين خط بحري ومذكرة تفاهم لمواجهة التغير المناخي

أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة عن الاتفاق على تدشين خط بحري لنقل الركاب والبضائع بين الموانئ الليبية والتونسية، وتشكيل فريق فني من وزارتي المواصلات الليبية والتونسية لإعداد التهيئة المطلوبة لافتتاح الخط نهاية العام الحالي.

جاء ذلك خلال اجتماعات ثنائية ضمت وزيري المواصلات الليبي والنقل التونسي برئاسة مجلس الوزراء، جرى خلالها توقيع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والفني في مجال الأرصاد الجوية والمناخ ومواجهة التغير المناخي.

كما اتفق الوزيران على فتح البوابات الجديدة في معبر رأس اجدير بحلول نهاية نوفمبر الجاري؛ وذلك للتخفيف من الازدحام إضافة لوجود ممرات خاصة لسيارات الإسعاف، وفيما يتعلق بالطيران المدني وحركة الملاحة الجوية، تطرق الطرفان إلى الإجراءات المشتركة بين البلدين والتنسيق بشكل أكبر لمعالجة أي مختنقات بالخصوص.

وبدأ وفد وزاري تونسي يضم وزراء الصناعة والطاقة والنقل والتجارة ومدير الشركة التونسية لصناعات التكرير، زيارة إلى ليبيا التقى خلالها وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، لبحث علاقات التعاون الثنائي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين في جميع المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.