الدبيبة يحض على تكثيف التعاون مع تونس الشقيقة

شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على ضرورة تكثيف التعاون الأمني بين ليبيا وتونس، وزيادة التبادل التجاري بينهما وتسهيل القيود في هذا المجال.

جاء ذلك خلال استقبال الدبيبة بديوان مجلس الوزراء وفد وزاري تونسي يضم وزراء الصناعة والطاقة والنقل والتجارة ومدير الشركة التونسية لصناعات التكرير، فيما حضر اللقاء من الجانب الليبي محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزراء النفط والغاز محمد عون، والاقتصاد والتجارة محمد الحويج، والمواصلات محمد الشهوبي، والعمل والتأهيل علي العابد، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المنظمات، والقائم بالأعمال الليبي بتونس.

ونقلت وزيرة الطاقة والمناجم، نائلة القنجي تحيات الرئيس والشعب التونسي للدبيبة وكل أبناء الشعب الليبي، والشكر لدعمهم المتواصل لتونس وشعبها.

بدوره، شدد الدبيبة على أواصر التعاون والتاريخ المشترك بين البلدين، وأن الشعب الليبي يحمل التقدير والاحترام الكبيرين لتونس شعبا وحكومة.