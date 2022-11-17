صعود للدولار واليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الخميس 17 نوفمبر 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8923 دينار، مسجلاً صعوداً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.0811 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8257 دينار، والدولار الكندي 3.6677 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2628 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.3016 دينار، والدرهم الإماراتي 1.332 دينار، والدينار التونسي 1.5442 دينار، والدرهم المغربي 0.4575 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: