حملات تفتيشية مكثفة للحرس البلدي بخليج السدرة 

بن جواد 17 نوفمبر 2022 (وال) – قامت دورية تابعة لجهاز الحرس البلدي خليج السدرة الأربعاء، بحملة تفتيشية على المصحات والصيدليات و محلات المواد الغذائية والحلاقين داخل مدينة رأس لانوف.

وكشف خلالها على انتفاء النظافة وعدم صلاحية المواد الغذائية المعروضة للبيع، كذلك انتهاء صلاحية الترخيص و إذن مزاولة والأدوية ومن خلال هذه الدورية تم ضبط عدة مخالفات أخرى.

وأشار المكتب الإعلامي لجهاز الحرس البلدي إلى أنه اتخذت الاجراءات القانونية على الفور حيال المخالفين، ومصادرة كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية .

وضبطت دورية أخرى للحرس البلدي ببن جواد خلال حملتها على محلات بيع المواد الغذائية على الطريق الساحلي للمدينة كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، اتخذت على الأثر الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وحالتهم للجهات ذات الاختصاص. (وال _ بن جواد)

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