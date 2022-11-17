أكد مدير مكتب الإعلام بالمجلس البلدي الكفرة مصطفى الأوجلي لتطبيق بكم الإخباري أمس الأربعاء 16-11-2022 استئناف استقبال الرحلات الجوية المحلية بمطار الكفرة الدولي برحلة للخطوط الجوية الليبية (بنغازي – الكفرة)، مضيفاً ستقوم شركة طيران العالمية بتسيير رحلة أسبوعية (معيتيقة – الكُفرة) ابتداءً من يوم الجمعة القادم.

وكانت وزارة المواصلات قد أعلنت بداية الشهر الجاري البدء في أعمال صيانة مهبط مطار الكفرة، وذلك بعد توقف الرحلات منذ نهاية العام الماضي بسبب تهالك المهبط.