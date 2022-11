بالشراكة مع “كونوكو فيلبس”.. “توتال” تعلن استحواذها على امتيازات شركة “هيس” الأمريكية في حقول الواحة

أكدت شركة “توتال” الفرنسية أنها أكملت عملية الاستحواذ المشتركة مع شركة “كونوكو فيلبس” الأمريكية على حصة 8.16% التي تملكها شركة “هيس الأمريكية” في امتيازات الواحة بليبيا.

وأشارت “توتال” في بيان لها إلى أن هذه العملية زادت امتيازاتها من 16.33% إلى 20.41%، وقالت إن هذا الاستحواذ يعكس التزامها بدعم المؤسسة الوطنية للنفط في جهودها لاستعادة وزيادة الإنتاج في البلاد، إلى جانب تقليل حرق الغاز لزيادة الإمداد بمحطات الطاقة لتوفير إمدادات كهرباء إضافية.

ولفتت “توتال” إلى أنها تدرس مع المؤسسة الوطنية للنفط تطوير مشاريع الطاقة الشمسية المخصصة لتزويد مواقع إنتاج الواحة بالكهرباء، وأضافت أنها انتهت – بالشراكة مع الشركة العامة للكهرباء – من تحديد الموقع والشروط التجارية لإطلاق مشروع محطة للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميغاوات جنوب مصراتة.

المصدر: شركة توتال انرجي الفرنسية

