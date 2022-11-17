تعرف على بنود الاتفاقية التي وقعتها وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية مع وزارة النقل التونسية

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية مساء أمس الأربعاء 16-11-2022 عن توقيع الاتفاق بين وزارة الموصلات، ووزارة النقل التونسية، وتضمنت الاتفاقية تدشين الخط البحري لنقل الركاب والبضائع بين الموانئ الليبية والتونسية، وتهيئة هذا الخط لافتتاحه نهاية العام الجاري.

ويتضمن الاتفاق البوابات الجديدة التي يتم تجهيزها في معبر رأس جدير والتي من المفترض أن تدخل العمل نهاية نوفمبر الحالي، بالإضافة لمضاعفة التنسيق فيما يخص الطيران المدني وحركة الملاحة الجوية بين البلدين وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والفني في مجال الأرصاد الجوية والمناخ، ومواجهة التغير المناخي الذي يواجه العالم.