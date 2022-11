استهجنت وزير الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية “نجلاء المنقوش” تصرف وزير خارجية اليونان والذي حطت طائرته مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس صباح اليوم لكنه رفض النزول منها لاستقباله وفق الأعراف الدبلوماسية، مؤكدة بأن وزارة الخارجية ستتخذ الإجراءات الدبلوماسية المناسبة التي تحفظ لدولة ليبيا هيبتها وسيادتها.

وأضافت بأن ورغم السياسات والمواقف الفجة التي انتهجها وزير خارجية اليونان خلال الأيام الماضية تجاه مصالح الدولة الليبية والتي عكستها تصريحاته غير المتزنة فيما يتعلق بسيادة ليبيا وحقها في العلاقات التي تحقق تطلعات شعبها، إلا أن وزارة الخارجية منحت الموافقة للوزير اليوناني لزيارة طرابلس بناء على طلبه، لكنه رفض النزول من طائرته في موقف مفاجئ يدعو للاستياء رفض وعاد من حيث أتى دون أي إيضاحات.

The post “المنقوش” تستهجن تصرف وزير الخارجية اليوناني لرفضه النزول من طائرته لاستقباله بمطار معيتيقة بطرابلس appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا