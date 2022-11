وزير الخارجية اليوناني: ألغيتُ زيارتي لطرابلس والتي كانت مبرمجة للاجتماع برئيس المجلس الرئاسي لعدم اللقاء بـ”المنقوش”

قال وزير الخارجية اليوناني “نيكوس ديندياس” بأنه ألغى زيارته التي كانت مبرمجة صباح اليوم الخميس للاجتماع برئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” نظرا لأن وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية “نجلاء المنقوش” لم تنفذ الاتفاق بشأن بعدم لقاءه بها، وفق قوله.

وكانت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية “نجلاء المنقوش” قد استهجنت تصرف وزير خارجية اليونان والذي حطت طائرته مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس صباح اليوم لكنه رفض النزول منها لاستقباله وفق الأعراف الدبلوماسية، مؤكدة بأن وزارة الخارجية ستتخذ الإجراءات الدبلوماسية المناسبة التي تحفظ لدولة ليبيا هيبتها وسيادتها.

يذكر بأن طائرة وزير الخارجية اليوناني بعد حادثة رفض الوزير النزول من الطائرة لاستقباله في طرابلس، توجهت إلى مطار بنينا ببنغازي حيث من المنتظر أن يعقد الوزير اليانوني مباحثات مع رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” وعدد من المسؤولين هناك.

