خاص.. ناجي عيسى يفصح لصدى عن إجراءات جديدة للرقابة على المصارف والنقد

قال مدير إدارتي الرقابة على المصارف والنقد والبحوث والاحصاء “ناجي عيسى” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية أن هذه الورشة امتداد للإجراءات التي قمنا بتعميمها مؤخراً والمناشير التي قامت إدارة المصارف بتعميمها منذ بداية شهر سبتمر وامتداداً للعمل الداخلي لإدارة الرقابة ، وتعزيز دور مصرف ليبيا المركزي في الاشراف على المصارف.

وأشار إلى أن قمنا باعطاء أهمية كبيرة لملف الاستقرار المالي والنقد، كما قمنا بتشكل فريق برئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي معني بالاستقرار المالي والنقدي ومن ضمن مهام الفريق اصدار التقرير المالي ومتابعة الموشرات الاحترازية سوى ع المستوى الكلي أو الجزئي.

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