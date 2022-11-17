توتال تستحوذ على امتيازات شركة هيس في حقول الواحة بليبيا بالشراكة مع كونوكو فيليبس

أكملت شركة توتال إنرجيز اليوم الخميس 2022.11.17 عملية الاستحواذ المشتركة مع شركة كونوكو فيليبس على حصة 8.16٪ التي تملكها شركة هيس الأمريكية، في امتيازات الواحة في ليبيا، لتزداد حصة توتال إنرجيز في هذه الامتيازات من 16.33٪ إلى 20.41٪.

وبحسب بيان لشركة توتال فإن الاستحواذ جاء بدعم من المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا ضمن جهودها لاستعادة وزيادة إنتاج ليبيا من النفط، جنبًا إلى جنب مع تقليل حرق الغاز لزيادة الإمداد بمحطات الطاقة من أجل إمدادات كهرباء إضافية.

وأشارت توتال لوجود دراسة مشتركة مع المؤسسة الوطنية للنفط لتطوير مشاريع الطاقة الشمسية المخصصة لتزويد مواقع إنتاج الواحة بالكهرباء.