خاص.. “عيسى” يفصح لصدى عن كافة تفاصيل دليل تقييم المصارف

قال مدير إدارتي الرقابة على المصارف والنقد والبحوث والإحصاء “ناجي عيسى” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص دليل تقييم المصارف؛ قمنا بوضع الدليل التقييم الداخلي لملاءة رأس المال وفق المنشور رقم 10 لسنة 22 وعممنا مشنور استرشادي لحث المصارف لتشكيل لجنة لإدارة الخصوم والأصول.

وتابع بالقول: كما عممنا منشور الاحتساب رأس المال واليوم نعمل من خلال هذه الورشة على هذه المناشير الجديد على القطاع المصرفي الليبي وقديمة في القطاع المصرفي العالمي على توضيح آلية التطبيق ومنهجية التطبيق ، ونحن نعمل مع جميع المصارف لتكون لدينا معايير رقابية تحد من المخاطر التي يوجهها القطاع المصرفي سوى بيئة محلية أو البئية الخارجية.

وأكد قائلاً: هذا الدليل وفق المعايير الدولية، وعلى المصارف أن تضع ضوابط داخلية وكيف تقيم نظام الرقابة الداخلية وكيفية التحوط من مخاطر التشغيل والائتمان التي تحيط بالمصرف وهذا من صميم عمل المصرف وإدارة المراجعة.

وأفاد قائلاً: كما عممنا على المصارف ضرورة إنشاء وحدة تتبع إدارة المخاطر تسمي تطبيق باز 2 ستكون إمتداد لوحدة الرئسية بإدارة الرقابة بمصرف ليبيا المركزي وسيكون هناك عمل متواصل للوصول إلى إمكانية تطبيق وفق خصوصية النظام المصرفي في ليبيا.

وأضاف أن بعض التطبيقات والمنهجيات لا تتماشى مع ظروفنا ولا تتماشى مع خصوصية مصارفنا وسنعمل على كيفية تطبيق هذه المعايير وفق النموذج الليبي.

وأفاد بالقول: وستكون لهذه الورشة العديد من المخرجات التي ستعالج العديد من النقاط ونقاط الضعف لبعض المصارف وستكون امتداد لورش عمل آخرى وستكون اجتماعات مكتفة مع المصارف وسيتم متابعة المصارف للوصول لمرحلة التطبيق الفعلي وأن يكون القطاع المصرفي مواكب للمعايير الدولية.

وتابع بالقول: كانت هناك إشكالية تواجه إدارة الرقابة وهي قواعد البيانات ، ونقص البيانات التي يتم البناء عليها عملية التقييم للمصرف ورأينا ضرورة اطلاق منصة مركزية تسمي منصة بيانات المصارف والتي بها حوالي 56 نموذج ستتم تعبئة هذه النماذج إلكترونيا من قبل إدارت المصارف وهذه النماذج معظمها نماذج إحصائية ونماذج تراقب الائتمان بشكل أسبوعي.

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