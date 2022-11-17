اتفاق ليبي تونسي على إنشاء منطقة اقتصادية حدودية مشتركة في رأس جدير

وقع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج أمس الأربعاء 2022.11.16 بالعاصمة طرابلس اتفاقية عمل مشترك مع نظيرته التونسية فضيلة الرابحي، تنص على تشكيل فريق عمل مشترك يتولى وضع دراسة لإنشاء منطقة اقتصادية حدودية مشتركة في “رأس جدير”، والتأكيد على تطبيق اتفاقية الاعتراف المتبادل بشهادتي المطابقة والجودة، وتسهيل إجراءات دخول السلع والبضائع ذات المنشأ الأجنبي الموردة إلى ليبيا عبر المنافذ التونسية، وإبرام اتفاق توأمة بين مجلس المنافسة الليبي ونظيره التونسي.

وأكد الحويج على أهمية دعم القطاع الخاص بالبلدين وتعزيز دوره في تنشيط الحركة التجارية وتسهيل الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة برجال الأعمال الليبيين ودعم المستثمرين للمساهمة في تنفيذ المشاريع الاستثمارية وتطوير البنية التحتية في كلا البلدين.