القابضة للاتصالات تناقش اعتماد مشروع الألياف البصرية إلى المنازل ومراجعة أسعار الإنترنت

عقدت الشركة القابضة للاتصالات أمس الأربعاء 2022.11.16 بالعاصمة طرابلس، اجتماعاً مع مديري شركات ليبيا للاتصالات والتقنية، وهاتف ليبيا، و الاتصالات الدولية، وشركة الجيل الجديد، لمناقشة اعتماد نموذج العمل لتنفيذ مشروع الألياف البصرية إلى المنازل وتوزيع الاختصاصات بين الشركات لتحقيق التكامل بينها لتقديم أفضل الخدمات داخل ليبيا.

كما تم خلال الاجتماع استعراض كيفية إشراك شركات القطاع الخاص وفتح المجال أمامها وفق ما يحقق رؤية الشركة القابضة، إضافة لمراجعة طريقة شراء وبيع خدمات الإنترنت دولياً ومحلياً.