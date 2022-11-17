خاص.. “الغويل” يفصح لصدى حيال انخفاض سعر صرف الدولار

صرح أستاذ الاقتصاد في جامعة مصراتة والمهتم بشأن الاقتصادي “علي الغويل” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: تباينت أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار الليبي في السوق الرسمية، حيث سجل سعر صرف الدولار انخفاضاً مع بداية شهر نوفمبر، حيث انخفض سعر الدولار إلى 4.90 دينار، وارتفع اليورو إلى 5.08 دينار مقابل اليورو الواحد خلال آخر التداولات، وذلك حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي، بعكس ماكانت عليه في شهر أكتوبر، حيث سجل اليورو انخفاضاً مقابل الدولار خصوصاً مع رفع البنك الفدرالي الأمريكي لسعر الفائده كل ذلك سبب في ارتفاع سعر صرف الدولار وانخفاض قيمة الدينار الليبي.

وأضاف “الغويل”: ولأن سعر الصرف وفقاً لقرار مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي تم تحديده بمقابل حقوق السحب الخاصة ليعادل 0.1555 ، فإن ذلك يعني أن سعر الصرف الدينار مقوم وفقاً لسلة من العملات الأجنبيه منها الدولار واليورو، ومع ارتفاع سعر اليورو خلال آخر التداولات ساهم في المقابل في انخفاض سعر الدولار في المصرف، إلا أن المخاوف لازالت محتمله من ارتفاع قيمة الدولار عالمياً خصوصاً مع بقاء نية البنك الأمريكي في الاستمرار في زيادة سعر الفائدة.

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