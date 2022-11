قال محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” في تصريح خاص لتبادل إن ورشة العمل التي نظمها “المركزي” اليوم الاثنين هدفها الرفع من كفاءة المصارف الليبية التجارية في إدارة المخاطر، مشيرا إلى أن المصارف مرت الفترة الماضية بظروف صعبة لم يتمكن “المركزي” بسببها من رفع قدرة كفاءة المصارف وبدأ العمل على ذلك العام الماضي واليوم يستكمل هذا مشروع مع المصارف التجارية.

وأكد “الكبير” في كلمته خلال ورشة العمل التي نظمت بعنوان “الانتقال نحو أحدث معايير ومتطلبات الرقابة المصرفية” بفندق كورنثيا بالعاصمة طرابلس، بأن معاير الرقابة من أجل تحصين من القطاع المصرفي وحمايته من المخاطر بكافة أنواعها ومنها مخاطر السيولة والاعمال، وما يصدر من معاير الرقابية من شأنها استهداف نقلة نوعية من مستوى الرقابة المصرفية بهدف ضمان استقرار القطاع المصرفي.

وأوضح “الكبير” بأن المصرف المركزي يطلب من جميع المصارف التعاون التام لتقديم معاير الرقابة وفقاً للموعد الزمني المحدد، كما طلب المركزي من الرقابة الداخلية الرفع من كفاءة الموظفين والمدراء ذوي العلاقة والاستفادة من الخبرات لتطوير في هذه المجالات.

وأضاف بأن مصرف ليبيا المركزي يعلم الظروف التي يمر بها العاملين في القطاع المصرفي، مشيرا إلى أن إدارة المصرف المركزي تتطلع أكثر إلى المزيد من الجهود ولديها كامل الثقة بقطاعات المصارف التجارية، بالإضافة إلى أن “المركزي” يشارك في رفع قدرة المصارف التجارية والرفع بها إلى الأمام.

واختتم “الكبير” حديثه بالقول إن تحولات الأزمة المالية كبيرة ومتسارعة يمر بها الاقتصاد العالمي والأسواق الدولية والمالية وما خلفته من مخاطر على النظام المالي الدولى.

The post الكبير” لتبادل: هدف ورشة العمل التي نظمها المصرف المركزي اليوم هو الرفع من كفاءة المصارف التجارية في ليبيا appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا