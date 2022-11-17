خاص…الرقابة الإدارية طرابلس تطالب “بن قدارة” بضرورة تصحيح الأوضاع القانونية للشركات التي تم تغيير إدارتها

قامت هيئة الرقابة الإدارية بمراسلة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدره” بخصوص تغيير عضويات لجان إدارة الشركات التابعة للمؤسسة والمتمثلة في ( شركة الخليج العربي للنفط – شركة الواحة للنفط -شركة الجوف للعمليات النفطية ) بالمخالفة لأحكام نص المادة (23) من القرار التشريعي رقم (10) لسنة 1979م بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط والتي أسندت إختصاص اختيار ممثلي المؤسسة بالشركات التابعة لها إلى مجلس إدارة المؤسسة وقرارات هذا الأخير لا تعتبر نافدة في هذا الشأن إلا بعد إعتمادها من وزير النفط وفقاً للمادة (24) من ذات القرار المذكور.

وطالبت الرقابة ضرورة صحيح الأوضاع القانونية للتكليفات الصادرة بشأن تغيير عضوية وإدارات الشركات التابعة للمؤسسة وفقاً للقانون والتشريعات المنظمة لعمل المؤسسة الوطنية للنفط.

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