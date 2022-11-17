 ليبيا المركزي يعلن عن ضبط عملة مزورة من فئة 50 ديناراً 

طرابلس 17 نوفمبر 2022 (وال) – أعلن مصرف ليبيا المركزي عن ضبط عملة مزورة من فئة 50 ديناراً، تحمل توقيع نائب المحافظ علي الحبري.

وقال المصرف في تنويه هام أصدره بهذا الخصوص، إن العملة المضبوطة تختلف في مواصفاتها عن فئة 50 ديناراً المطبوعة في روسيا، والتي تحمل توقيع نائب المحافظ أيضاً.

وأضاف المركزي أنه قام بإحالة بلاغ بالخصوص إلى مكتب النائب العام.

وطلب المصرف توخي الحذر عند التعامل مع هذه العملة المنوه عنها وإبلاغ الجهات الأمنية. (وال _ طرابلس)

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