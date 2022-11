قال نائب مدير العام مستشفى الأطفال ببنغازي “صلاح العمروني” في تصريح خاص لتبادل، اليوم الخميس بإن بمستشفى الأطفال بنغازي يتواجد به 61 حالة من أمراض أورام وأمراض المناعة وعلاجهم هو زراعة نخاع، مشيرا إلى أن هناك حالات تحتاج متابعة والبعض يحتاج علاج كيماوي غير متوفر داخل البلاد،

وأكد “العمروني” بأنه لا يزال داخل مستشفى الاطفال بنغازي حالات أورام أخرى وحالات حرجة يحتاجون تدخلات في مراكز أكثر تقدما وإمكانيات أفضل من المتوفرة داخل مستشفى الأطفال.

وأوضح “العمروني” بأنه كان من المفترض تسييل أموال للمستشفى لعلاج الأطفال منذ 14 سبتمبر الماضي عند زيارة وزيري الصحة والمالية ووكيل وزارة الداخلية الذين وعدوا بأنهم سيسيلون أموالا لعلاج أمراض الأورام، خصوصاً للحالات المستعجلة في ذلك الوقت وهي الحالات التي تحتاج إلى زراعة نخاع، وتم تسيل الأموال في اليوم الموالي وكانت الاستجابة سريعة، ولكن تأخر الإجراء نتيجة تحديث منظومة مصرف الجمهورية حسب ماذكر، وأضاف قائلا “إلى الٱن لم نعرف ما هي الأسباب، والتأخير ما يزال قائما وهو أمر غير مقبول.

وأضاف “العمروني” بأنه فيما يخص حالات الوفيات التسعة، فهم من مرضى الأورام والبعض من مرضى أورام العظام والكلى.

The post “العمروني” لتبادل: 61 حالة داخل مستشفى الأطفال ببنغازي من أمراض أورام والعلاج الكيماوي غير متوفر بليبيا appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا