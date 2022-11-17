خاص.. مصدر لصدى ينفي تطويق مبنى وزارة الاقتصاد.. ويكشف عدة تفاصيل

قام مصدر خاص لصحيفة صدى الاقتصادية بنفي ما كشفه مصدر آخر بوزارة الاقتصادية لصدى بشأن تطويق مبنى وزارة الاقتصاد والتجارة بالسراج من قبل مجموعة من كتيبة الفار بالزاوية تطوق .

ومصدر آخر يقول بأن هناك قوة من جنزور تدخلت لفك الحصار عن الوزارة .

وبحسب اعتقاده فإن “الزاوية” يريدون إعطاء أحدٍ منهم منصب الشؤون الإدارية والمالية بدلًا من طارق النجار الذي يشغل حاليًا منصب ملحق تجاري بفرنسا وذلك رغم كتاب الرقابة الإدارية بإلغاء قرار الملحقين التجاريين .

وأضاف المصدر: على حد علمي حصل على التأشيرة وسيخرج قريبًا .

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